Матч Первой лиги не состоялся из-за неявки гостей

«Уфа» не смогла добраться на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

«Матч между ФК «СКА-Хабаровск» и ФК «Уфа», запланированный на сегодня, 3 мая, не состоится.

Причиной отмены встречи стало закрытие воздушного пространства и введение 2 мая в республике Башкортостан режима «беспилотной опасности», в связи с чем ФК «Уфа» не смог отправиться в Хабаровск (с пересадкой в Новосибирске) в запланированное время.

Клуб направил соответствующие уведомления руководству ФК «СКА-Хабаровск» и ФНЛ, и наши доводы были услышаны и рассматриваются. Мы продолжаем диалог с руководством ФНЛ и ожидаем решения по данной форс-мажорной ситуации», – написали уфимцы.