Семак будет болеть против «Спартака» в Кубке России

3 мая, 01:38
22

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что будет поддерживать ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

– Вы столько лет за ЦСКА играли. За них будете болеть против «Спартака» в Кубке?

– А за кого же еще?

  • «Спартак» примет ЦСКА в среду, 6 мая, в 20:00 мск.
  • Победитель матча на «Лукойл Арене» сразится за трофей с «Динамо» или «Краснодаром».
  • Будучи футболистом, Семак выступал за армейцев с 1994 по 2004 год.
  • Он забил 84 гола и сделал 39 ассистов в 329 матчах, выиграв с командой по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Зенит ЦСКА Спартак Семак Сергей
Комментарии (22)
Боцман59rus
1777765562
_ он же сказал болеет за ЦСКА, но одноклеточным админам нужно так или иначе впихнуть Спартак в провокационный заголовок
Чилим.
1777770580
Зенит раскатал кляч 3-1. Но Семак конечно болел за ЦСКА.
boris63
1777771589
Поболеем конечно за свою команду, но нынешних кляч, только ленивый не обыграет. Челюстини надо было гнать ещё после Сочи, может и спасли бы положение. А сейчас команды ЦСКА как таковой нет, и с этим тренером не будет.
Прокс
1777773006
Все будут болеть против свиноботов!!!!
slavа0508
1777778439
Заголовок как всегда ... А Семак всего лишь сказал . что будет болеть за ЦСКА ...а это разные вещи ...
FWSPM
1777783331
было бы странно если бы он болел за Спартак который его унизил прилюдно на баклан арене в очередной юбилейный))
zigbert
1777790426
Отдать предпочтение надо в пользу кого то а не против кого то.
Alexander.saf
1777795287
Спасибо Серожа, но не стоит.
Osianin1969
1777866030
А вся страна против ЗПРФ болеет отмазанного от ВТОРДИВА
Good_win_ФКСМ
1777971785
ну, от заднеприводной конины другого могли и не ожидать... снова журнашлюги хайпуют на Спартаке)))
