Семак будет болеть против «Спартака» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что будет поддерживать ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
– Вы столько лет за ЦСКА играли. За них будете болеть против «Спартака» в Кубке?
– А за кого же еще?
- «Спартак» примет ЦСКА в среду, 6 мая, в 20:00 мск.
- Победитель матча на «Лукойл Арене» сразится за трофей с «Динамо» или «Краснодаром».
- Будучи футболистом, Семак выступал за армейцев с 1994 по 2004 год.
- Он забил 84 гола и сделал 39 ассистов в 329 матчах, выиграв с командой по разу чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
