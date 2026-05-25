Дмитриев сказал, почему первым бил пенальти в суперфинале Кубка

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев сказал, что сам вызвался бить первым в серии пенальти в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3).

«Сначала переживал. Потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе», – сказал Дмитриев.

Игрок вышел на замену на 90+4-й минуте. После он реализовал 11-метровый.