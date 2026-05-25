Дмитриев сказал, почему первым бил пенальти в суперфинале Кубка

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев сказал, что сам вызвался бить первым в серии пенальти в суперфинале FONBET Кубка России с «Краснодаром» (1:1, по пенальти 4:3).
«Сначала переживал. Потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе», – сказал Дмитриев.
Игрок вышел на замену на 90+4-й минуте. После он реализовал 11-метровый.
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Послематчевые пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
