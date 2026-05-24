Реакция Генича на победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Спартак» с победой! Классный был матч!!! Босселли жалко», – написал Генич в своем телеграм-канале.