Игрок «Краснодара» назвал несправедливым формат Кубка России: «Никогда такого не видел»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о формате FONBET Кубка России.

24 мая «быки» уступили «Спартаку» со счeтом (1:1, по пенальти 3:4) в суперфинале турнира.

«Как по мне, этот формат несправедлив, потому что мы выиграли во всех матчах, в итоге дошли до финала, выиграли против ЦСКА, и в итоге они ушли в другой путь, и у них был ещe один шанс, чтобы выиграть и пройти в финал. Никогда такого не видел.

Мне кажется, если проигрываешь, то всe – должен сразу выбывать, как это происходит в других местах? Проигравший сразу выбывает, поэтому для меня это несправедливо.

Мы проделали большую работу. Если правила таковы, то, конечно, нужно им следовать, но если проигрываешь, то выбываешь – так правильно. Такого формата как здесь нигде не видел», – сказал Аугусто.