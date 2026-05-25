Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Краснодара» назвал несправедливым формат Кубка России: «Никогда такого не видел»

Игрок «Краснодара» назвал несправедливым формат Кубка России: «Никогда такого не видел»

Сегодня, 09:47
7

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о формате FONBET Кубка России.

24 мая «быки» уступили «Спартаку» со счeтом (1:1, по пенальти 3:4) в суперфинале турнира.

«Как по мне, этот формат несправедлив, потому что мы выиграли во всех матчах, в итоге дошли до финала, выиграли против ЦСКА, и в итоге они ушли в другой путь, и у них был ещe один шанс, чтобы выиграть и пройти в финал. Никогда такого не видел.

Мне кажется, если проигрываешь, то всe – должен сразу выбывать, как это происходит в других местах? Проигравший сразу выбывает, поэтому для меня это несправедливо.

Мы проделали большую работу. Если правила таковы, то, конечно, нужно им следовать, но если проигрываешь, то выбываешь – так правильно. Такого формата как здесь нигде не видел», – сказал Аугусто.

  • Нынешний формат Кубка России с разделением на путь РПЛ и путь регионов использовался четвертый сезон.
  • По ходу розыгрыша «Краснодар» прошел всех соперников до суперфинала, «Спартак» уступил «Динамо» в полуфинале пути РПЛ, но попал в решающий поединок через путь регионов.

Еще по теме:
Мусаев вступил в полемику с журналистом после проигранного финала Кубка России 4
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России 3
Мостовой потребовал объяснений от Мусаева: «Есть что сказать по существу после двух профуканных трофеев?» 14
Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Аугусто Дуглас
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1779692217
Ну вообще то он прав, это парадокс когда вылетевшая уже команда, берёт кубок
Ответить
mihail200606
1779692429
Все эти пути в кубке, суперфиналы по убогости нашей нынешней ситуации в футболе .. чем то надо народ развлекать в виду отсутствия еврокубков...
Ответить
рылы
1779692546
формат кубка подсмотрели в киберспорте. только я с трудом себе представляю толстопузых пиджаков в рфс, которые интересуются им. интересно, кто их надоумил, и как они внезапно на это согласились.
Ответить
neveldomha
1779692923
А что бы он сказал, если бы окурки победили?
Ответить
темирхан
1779693107
ну так европы нет и сделали вам больше матчей! все правильно сделали, не хер 20 матчей в сезоне играть и в носу ковыряться за бешенные бабки.
Ответить
Томик
1779693538
Ну вот ты проиграл в финале и выбыл к хренам. Что не так теперь то?
Ответить
Главные новости
Червиченко: «Чемпионство «Зенита» не честное, трофей «Спартака» более заслуженный»
09:59
3
Игрок «Краснодара» назвал несправедливым формат Кубка России: «Никогда такого не видел»
09:47
8
Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»
09:35
7
Аршавин назвал игрока «Зенита», который «вытащил весну»
09:19
2
Мусаев вступил в полемику с журналистом после проигранного финала Кубка России
08:53
4
ФотоЮран возглавил клуб Первой лиги
08:42
3
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
08:29
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
08:20
Стали известны все 29 обладателей прямых путевок в общий этап ЛЧ-2026/27
01:50
«Спартак» выиграл Кубок России, Прудников едва не погиб в Москве, прощальный рекорд Гвардиолы и другие новости
01:40
1
Все новости
Все новости
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
01:15
4
Мостовой потребовал объяснений от Мусаева: «Есть что сказать по существу после двух профуканных трофеев?»
00:57
15
Карседо – о Суперкубке России: «Завоюем и тоже разобьем»
00:38
9
Фото«Спартак» разыгрывает осколок Кубка России – от трофея остался лишь каркас
00:21
15
Трофей Кубка России сломали в 5-й раз за 19 лет
Вчера, 23:49
12
ВидеоИгрок «Спартака» разрыдался после решающего сейва Помазуна в серии пенальти с «Краснодаром»
Вчера, 23:33
3
«Спартак» объявил себя рекордсменом России по выигранным Кубкам страны
Вчера, 23:23
22
ВидеоКарседо облили шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
Вчера, 23:11
1
Мусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Спартака» в суперфинале Кубка России
Вчера, 22:45
16
Глушаков одним словом описал победу «Спартака» над «Краснодаром»
Вчера, 22:36
2
ВидеоРеакция Карседо на разбитый трофей Кубка России
Вчера, 22:26
8
Сперцян – о проигранном суперфинале Кубка России: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
Вчера, 22:17
15
Мостовой отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России
Вчера, 22:08
2
Мусаев объяснил замену Кордобы в суперфинале Кубка России
Вчера, 21:19
12
ВидеоЦеремония награждения «Спартака» после победы в Кубке России
Вчера, 21:11
7
ВидеоФутболист «Спартака» разбил Кубок России
Вчера, 21:01
72
Карпин прокомментировал победу «Спартака» в Кубке России
Вчера, 20:57
7
Реакция Генича на победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России
Вчера, 20:51
17
Обновлен рекорд посещаемости финалов Кубка России
Вчера, 20:40
6
«Краснодар» проиграл все финалы Кубка России по пенальти
Вчера, 20:33
4
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар»: голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:19
⚡️ Кубок России. «Спартак» выиграл трофей, победив «Краснодар» в серии пенальти
Вчера, 20:19
213
Овечкин ответил, за кого болеет в суперфинале Кубка России
Вчера, 18:41
1
Министр спорта Дегтярев ответил, за кого болеет в суперфинале Кубка России
Вчера, 18:18
3
Комментарий Мусаева перед суперфиналом Кубка России
Вчера, 17:59
1
Карседо высказался перед суперфиналом Кубка России
Вчера, 17:40
2
Аршавин: «Сегодня я за «Спартак», Максим хочу послушать, хотя вижу, что Буланову только притащили»
Вчера, 17:08
7
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Краснодар»: 24 мая 2026
Вчера, 17:06
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 