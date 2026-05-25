  • Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России

Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России

Сегодня, 01:15

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги выигранного суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

– Спасибо игрокам и нашим болельщикам, эта победа для них. Мои слова поддержки Саше Максименко, но он все понимает. Тренер должен делать то, что поможет команде. И в данном случае замена вратаря снова помогла команде.

У нас было преимущество, потому что был 12‑й игрок. Надеюсь, что эти люди как следуют отметят победу. Мы провели качественную игру.

– Сравнимо с другими трофеями вашими?

– Я рад, очень волнительно. Это первый трофей здесь. Но есть пространство для маневра. Будет и Суперкубок, и хотим чемпионство тоже.

Это очень эмоционально. Люди в России с первого дня помогали мне, чувствовал поддержку от клуба. Все хотели добиться цели. Нам надо продолжать работать дальше. Потому что впереди есть цели, которых надо добиваться.

Перед игрой попросил ребят сделать волшебство. Мы смотрели видео с друзьями и родственниками футболистов. Мы не могли не победить.

Не только справа мы хорошо сработали, но и слева. На мой взгляд, мы были лучше соперника. Да, «Краснодар» сравнял. Но, на мой взгляд, мы были лучше.

– Вы даже не дали Дмитриеву войти в игру. Сходу под пенальти. Так были уверены в нем, когда выпускали?

– Да, именно по этой причине. Ждали до последнего, так как у нас была вынужденная замена Джику. И слот оставался только один. Потому ждали последнего момента, чтобы выпустить Игоря вместе с Ильей (Помазуном).

Игорь хорошо показывает себя как пенальтист на тренировках. Были в нем абсолютно уверены. В любом случае, когда выигрываешь – решение хорошее. Если бы нет, я бы, возможно, не сидел здесь сегодня.

– В каком состоянии на игру вышел Барко? Он хромал после игры.

– Благодарен Барко. Он проявил упорство и настойчивость. Очень хотел сыграть в этом финале. Даже еще вчера его шансы на финал оценивали 50 на 50. Но он стоял на этом, сыграл на уколах. Большое ему спасибо.

– И насколько тяжелая травма у Джику?

– Думаю, что несерьезная. Но он просил замену. Надеюсь, скоро восстановится.

– Был ли разговор с Унаи Эмери перед финалом?

– Он написал мне с утра. Пожелал всем нам большой удачи и победы. Он сказал, что настал наш момент. Конечно, отвечу. И, конечно, мы точно с ним еще пообщаемся.

– Как оцените спустя время свое пребывание здесь? Могло ли быть что‑то лучше, чем вы сделали в итоге?

– Мы завоевали Кубок, но не смогли добиться третьего места – были этим очень разочарованы. Это тоже была наша цель.

Нам нужно ни в коем случае не сдаваться в любом случае. Продолжать то, что мы делали, и выступить лучше на радость нашим болельщикам.

– Согласны с Мусаевым, что имели преимущество, так как играли с более мощной поддержкой болельщиков?

– Согласен с коллегой. Потому что, особенно в сложные моменты во втором тайме, поддержка сильно нам помогала. Болельщики гнали нас вперед. Поддерживали.

Футболисты чувствовали это. Не говоря уже о серии пенальти, когда мы словно оказались на «Лукойл Арене», домашнем стадионе. Большое спасибо нашим болельщикам.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Карседо Хуан Карлос
