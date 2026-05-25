Стали известны все 29 обладателей прямых путевок в общий этап ЛЧ-2026/27

В воскресенье завершились чемпионаты Англии, Италии и Испании.
В последних турах определились еще несколько обладателей прямых путевок в общий этап Лиги чемпионов-2026/27.
Напрямую в ЛЧ квалифицировались 29 команд, еще 7 клубов будут участвовать в отборочных раундах во второй половине лета.
Список из 29 команд, которые гарантированно сыграют в главном еврокубке, выглядит так:
- Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль»;
- Испания: «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико», «Бетис»;
- Италия: «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо»;
- Германия: «Бавария», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг», «Штутгарт»;
- Франция: «ПСЖ», «Ланс», «Лилль»;
- Португалия: «Спортинг», «Порту»;
- Нидерланды: ПСВ, «Фейеноорд»;
- Турция: «Галатасарай»;
- Украина: «Шахтер»;
- Чехия: «Славия»;
- Бельгия: «Брюгге».
Источник: «Бомбардир»