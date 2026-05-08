Мостовой раскрыл, поедет ли он финал Лиги чемпионов

Александр Мостовой не собирается лететь в Будапешт в конце мая.
- Финальный матч Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Пушкаш Арена».
- Трофей разыграют «ПСЖ» и «Арсенал».
- За парижский клуб выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.
- Будапештский финал начнется 30 мая в 19:00 мск.
«Посещать финал Лиги чемпионов я не буду, а зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве.
Рад за Сафонова, что ему удалось второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Вдвойне рад, что именно в этом году он делает это как основной вратарь», – сказал Мостовой.
Источник: «РБ Спорт»