Мостовой раскрыл, поедет ли он финал Лиги чемпионов

Александр Мостовой не собирается лететь в Будапешт в конце мая.

Финальный матч Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Пушкаш Арена».

Трофей разыграют «ПСЖ» и «Арсенал».

За парижский клуб выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.

Будапештский финал начнется 30 мая в 19:00 мск.

«Посещать финал Лиги чемпионов я не буду, а зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве.

Рад за Сафонова, что ему удалось второй год подряд выйти в финал Лиги чемпионов. Вдвойне рад, что именно в этом году он делает это как основной вратарь», – сказал Мостовой.