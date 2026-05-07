Кейн высказался о вылете «Баварии» от «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн дал комментарий после ответного полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

Мюнхенцы сыграли в ответной полуфинальной встрече Лиги чемпионов со счетом 1:1. Общий счет голов – 5:6.

Кейн забил гол на 94-й минуте встречи.

«ПСЖ» в финале турнира сыграет с «Арсеналом».

«Это больно. Сегодня у нас было достаточно моментов, чтобы выйти в финал. Теперь я сосредоточен на финале Кубка Германии. У нас есть возможность сделать дубль.

«ПСЖ» – небольшой фаворит в финале ЛЧ», – приводит слова Кейна Yahoo Sports.