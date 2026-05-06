  • Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и вышел во 2-й финал подряд

Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и вышел во 2-й финал подряд

6 мая, 23:59
57

«ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с «Баварией». Единственный гол гостей забил действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле. Ему ассистировал Хвича Кварацхелия.

У «Баварии» единственный гол забил Гарри Кейн.

Вратарь Матвей Сафонов провел весь матч в составе «ПСЖ».

Счет первого матча – 5:4 в пользу «ПСЖ». Поэтому парижане вышли в финал – второй подряд. Французы защищают титул.

Соперник по финалу – «Арсенал». Игра состоится в Будапеште 30 мая, после чего футболисты поедут готовиться к чемпионату мира-2026.

«Бавария» не выиграла третий матч подряд. У «ПСЖ» одно поражение в последних 12 матчах.

Лига чемпионов. 1/2 финала
Бавария - ПСЖ - 1:1 (0:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - У. Дембеле, 3; 1:1 - Г. Кейн, 90+4.
Таблица турнира Календарь турнира

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Бавария Сафонов Матвей
Комментарии (57)
Январь 59
1778101287
Какой овертайм? В первом матче ПСЖ победили
Ответить
Urtíсa
1778101314
Какой овертайм ? Не гоните там.
Ответить
Alex Atuan
1778101317
хехе в какой такой овертайм Бавария перевела матч??вы бы хоть проверяли что постите!
Ответить
FFR
1778101370
Какой овертайм, идиоты?
Ответить
WadSon
1778101775
Хоть и у Баварии моментов прям суперских небыло, Мотя сыграл более чем надёжно, в пропущенном мяче к нему притензий нету, рад за него, что будучи в основе практически всю ЛЧ с 99% вероятностью заберет турнир. Не думаю что у арсенала есть шансы, размажут без вариантов
Ответить
mutabor0992
1778102036
Если честно...Какое то непонятное судейство.То судят руку,то нет...В первом тайме когда был проход Лаймера,разве игрок ПСЖ не сыграл рукой?А это ВТОРАЯ желтая.Кто вообще назначает на такой матч непонятного португальского цыганенка???
Ответить
neveldomha
1778103069
Странная игра Баварии. Такое ощущение, что играли на чужом поле, через нехочу
Ответить
evgevg13
1778127111
Мотя молодец. ПСЖ дальнейших побед
Ответить
Oldtrafford83
1778131241
ТСЖ с победой, напряжный был матч, Мэтью не подвёл!!!
Ответить
FFR
1778135558
Пропущенный на 3-й минуте гол практически похоронил Баварию. Нельзя не отметить заслугу грузина в забитом голе, прошёл здорово и дал очень грамотный пас Осману.
Ответить
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и вышел во 2-й финал подряд
