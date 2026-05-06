Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и вышел во 2-й финал подряд

«ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сыграл вничью с «Баварией». Единственный гол гостей забил действующий обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле. Ему ассистировал Хвича Кварацхелия.
У «Баварии» единственный гол забил Гарри Кейн.
Вратарь Матвей Сафонов провел весь матч в составе «ПСЖ».
Счет первого матча – 5:4 в пользу «ПСЖ». Поэтому парижане вышли в финал – второй подряд. Французы защищают титул.
Соперник по финалу – «Арсенал». Игра состоится в Будапеште 30 мая, после чего футболисты поедут готовиться к чемпионату мира-2026.
«Бавария» не выиграла третий матч подряд. У «ПСЖ» одно поражение в последних 12 матчах.
Лига чемпионов. 1/2 финала
Бавария - ПСЖ - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - У. Дембеле, 3; 1:1 - Г. Кейн, 90+4.
