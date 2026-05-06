Семин оценил шансы Сафонова стать лучшим вратарем мира

Юрий Семин высказался об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Сегодня он сыграет в полуфинале Лиги чемпионов с «Баварией».

«Вряд ли Сафонов станет лучшим вратарeм мира, среди голкиперов большая конкуренция. Но если он выиграет Лигу чемпионов и прекрасно проявит себя в оставшихся матчах, то шансы будут. В ответной игре с «Баварией» у Матвея будет много работы. Эта встреча станет для него хорошим тестом.

Матч будет результативным, но наверняка не девять голов. В обеих командах много мастеров атаки и сильных футболистов. Обе команды настроены на атакующие действия, но дальше пройдeт тот клуб, который больше внимания уделит обороне», – сказал Сeмин.