Погребняк вынес жесткий вердикт для «Ростова» в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился ожиданиями от матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом».
– До игры особо нечего сказать, поэтому предлагаю после созвониться, чтобы поздравить «Зенит» с чемпионством.
– В чем может быть шанс «Ростова» на победу?
– Шансов нет.
– Как вы думаете, возможна ли дополнительная финансовая мотивация «Ростова» со стороны «Краснодара»?
– Исключать нельзя, но, думаю, что именно в этом матче ничего подобного не будет.
- Матч «Ростов» – «Зенит» пройдет 17 мая, начало – в 18:00 по московскому времени.
- Петербуржцы гарантированно станут чемпионами, если победят или сыграют вничью.
