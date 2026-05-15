Талалаев высказался о возможном уходе из «Балтики»

Вчера, 09:16
5

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сказал, надолго ли он останется в калининградской команде.

– В вашей карьере тренера вы ни в одном клубе не работали больше двух с половиной лет. В начале следующей весны будет два с половиной года в «Балтике». Есть ли у вас момент в голове: вы в «Балтике» задержитесь на дольше?

– У меня нет какой-то временной отметки своей работы. Подписывая контракт, я всегда думаю о том, что отработаю контракт до конца. Когда происходит разрыв контракта, я анализирую, по каким причинам это происходит: недоработка моего тренерского штаба, недовольство материально-технической базой клуба, несоответствие материальных возможностей амбициям или задачам, которые ставятся. Иногда это форм-мажорные ситуации.

Во-первых, я считаю, что два с половиной года для современного тренера – это серьeзный срок. В этом году зимой у меня были достаточно серьeзные предложения. Я хочу работать в клубе, который борется за первые места. Я не скрываю этого. Но «Балтика» – это тот проект, который может через какое-то время, не длинное, претендовать на это – борьба за первое место и трофеи.

Я надеялся, что это уже будет в этом году. Немножко переоценили свои возможности. Поэтому я все свои силы сегодня отдаю, как это было до этого в любом другом клубе. Любое соревнование, в котором мы участвуем, – это соревнование за трофей. Кубок открытия, Кубок закрытия, Кубок чемпионов, любое соревнование – мы должны претендовать, чтобы выиграть.

Сейчас со своими тренерами разговариваем, к отпуску готовятся. Я говорю: «Ты едешь туда, ты – туда, ты даeшь задание такое». Мы хотим купить систему, потому что нас отключили от всех систем европейских. Мы должны дать задание футболистам.

У нас индивидуальной работы очень много. Я доверяю игрокам. Мы не делаем какие-то втягивающие тренировки. Они должны прийти с 19-дневного отпуска, где девять дней они должны провести фиксированные тренировки.

Я хочу контролировать. Контролировать не для того, чтобы знать, сколько он сделал или не доделал. А для того, чтобы та нагрузка, которая даeтся, а у нас она запредельная, не травмировала игроков.

  • Талалаев возглавляет калининградцев с 6 сентября 2024 года.
  • «Балтика» под его руководством занимает 6-е место в РПЛ с 46 очками после 29 туров. Команда закончит сезон с лучшим для себя результатом в истории чемпионатов России.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (5)
vasykrasnovich
1778828348
Интерес
1778830242
Ввязываться в турнир, с задачей ничего не добиться,это гарантия провала. А "форМ-мажорные ситуации"-это так по-бомбардирски...
Ответить
Vitaga
1778838475
даже КАМАЗ как то занимал 5е место и не было такого ажиотажа. ну заняли 6е место и чего?
Ответить
СПОРТ 21 века
1778859649
Где в этом прилагаемом тексте хоть один намёк на уход? Наоборот, человек гордится своей проделанной работой и негласно намекает, чтобы общественность готовилась к тому, что Балтика скоро выйдет на другой уровень своего развития. Никакого основания об уходе здесь и близко нет. Поэтому здесь либо автор, озаглавив так текст, хочет выдать желаемое за действительное, либо же просто-напросто имбецил. Если второе, для современной журналистики это вполне себе считается уже нормой... К сожалению...
Ответить
