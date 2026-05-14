Громкое заявление Бакаева о силе «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев оценил силу команды.

«Еще три–четыре тура назад между нами и «Зенитом» с «Краснодаром» не было пропасти. Они просто более опытная команда, сами видели их состав. А состав «Локомотива», уверен, по классу не уступает этим двум коллективам. Вы же смотрели нашу игру с «Зенитом» – у нас моменты были и без пенальти в концовке.

Первую игру против «Краснодара» мы выиграли, во второй сыграли вничью. Этот сезон точно пойдет нам на пользу», – сказал Бакаев.