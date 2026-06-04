Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не станет игроком «ПСЖ» этим летом.

Парижане действительно следили за воспитанником железнодорожников, но в итоге отказались от трансфера.

Сейчас у них в приоритете другие варианты усиления состава.