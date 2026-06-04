Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не станет игроком «ПСЖ» этим летом.
Парижане действительно следили за воспитанником железнодорожников, но в итоге отказались от трансфера.
Сейчас у них в приоритете другие варианты усиления состава.
- 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
- Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.
Источник: Le Parisien