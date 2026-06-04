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Переход Батракова в «ПСЖ» сорвался

Вчера, 16:56
24

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не станет игроком «ПСЖ» этим летом.

Парижане действительно следили за воспитанником железнодорожников, но в итоге отказались от трансфера.

Сейчас у них в приоритете другие варианты усиления состава.

  • 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

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Источник: Le Parisien
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей
Комментарии (24)
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...уефан
1780581585
...да с трудом в это и верилось-то, честно говоря...
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DoctorWatson
1780581650
Да вы фто плафда фтоли?????? А мы думали он уже там, мдааа вот делаааа
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Боцман59rus
1780583182
_ я очень сильно сомневаюсь в умственных способностях тех, кто хоть на сотую долю верил в возможность этого перехода, а что касается Лиги1, реальность такова, этот распиаренный агентами звездун, даже условный Монако или Марсель не потянет
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evgevg13
1780583248
Бла-бла -бла. Желтопрессники.
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k611
1780584709
Как может сорваться то что не планировалось...
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Цугундeр
1780584836
))) Ту-Ту. Руууууу.. Ой, не могу, баллада о нибелунгах закончилась.. Чё читать-то теперь? Про ушастого круглоголового динамовца?) Надоть срочно Кисляка пристроить. Хоть в Милан, хоть куда(уже всё равно))
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Desma
1780585180
Только недалёкий мог поверить в туфту, что Батракова купит ПСЖ. Он и за даром был не нужен от слова совсем. Ни скорости, ни дриблинга, ни поставленного удара...
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oyabun
1780585550
Почему неполная информация?! Как стало известно от Батракова также отказались Ювентус и Реал. Но подождём ещё сведений от Баварии и Барселоны. Время есть. А с другой стороны может ПСЖ всё же предпочел взять на вакантное место Умярова? Ходят упорные слухи, что он бросил учить испанский и вовсю штудирует французский..
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val69
1780586308
А есть такие, кто в это верил?
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FFR
1780586883
Ну кто же в этом сомневался? Он даром не нужен ПСЖ.
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