Смородская отреагировала на бедствие в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о серьезном долге клуба.

Ранее стало известно, что «Локо» остался должен свыше 1 миллиарда рублей после деятельности немецких руководителей.

Клуб продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ. Например, Алексей Батраков, скорее всего, перейдет в «ПСЖ».

Сейчас в качестве генерального директора «Локомотив» возглавляет его бывший игрок Борис Ротенберг.

«Я удивлена ситуацией. Все было нормально, а в итоге... Как так можно? Они всех распродали, и опять у них долг. Это говорит о том, что надо внимательнее быть с финансами», – сказала Смородская.