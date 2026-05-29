  • «Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ

«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ

Вчера, 20:47
102

Продажа Алексея Батракова не решит финансовые проблемы «Локомотива».

«Нужны будут ещe продажи. У клуба сохраняется долг больше миллиарда рублей после немецких руководителей.

Во время прохождения лицензирования на следующий сезон клуб включил в доходную часть продажи не только Батракова и Монтеса, но и Карпукаса с Воробьeвым, чтобы получить право играть в следующем сезоне, иначе был риск неполучения лицензии», – сообщил источник.

  • «Локо» финишировал на третьем месте в таблице РПЛ-2025/26.
  • Сумма выкупа в контракте Батракова для европейских клубов – 20 миллионов евро (1,7 млрд рублей).

Источник: телеграм-канал Андрея Панкова
Россия. Премьер-лига Локомотив Воробьев Дмитрий Монтес Сесар Карпукас Артем Батраков Алексей
Комментарии (102)
Измайловский Кочегар
1780077496
В следующем сезоне играем молодёжкой что ли?
Ответить
...уефан
1780077545
...с голой жопой в новый сезон. Красиво(...
Ответить
Император 1
1780077804
Если так пойдёт, то максимум за 7-8 место Локомотив будет бороться
Ответить
волчарик
1780078543
Насколько слаб и главное мутен наш футбол. Финансирование, буки спонсоры, зарплаты, лицензирование, судейство .
Ответить
Цугундeр
1780078685
Бурнаши мост подожгли..
Ответить
Император Бомжей
1780080515
Немцы красавцы! Убили клуб финансово! Лярд рублей!!! Да это езда для клуба, по ходу у локо в следующем году будут тяжёлые времена!
Ответить
шахта Заполярная
1780080655
Это так, такими темпами, паровоз на запасной путь уйдет.
Ответить
NewLife
1780082184
Думаю, реальная причина в том, что у ж.д нет денег, они уже кое что выставили на продажу. Возможно с газпромом будет то же самое🫠
Ответить
Чилим.
1780107289
Дожили...
Ответить
Чилим.
1780107423
И переименуют Локо в Дрезину...
Ответить
