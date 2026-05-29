«Локомотив» продаст четырех лидеров, чтобы получить лицензию для участия в РПЛ

Продажа Алексея Батракова не решит финансовые проблемы «Локомотива».
«Нужны будут ещe продажи. У клуба сохраняется долг больше миллиарда рублей после немецких руководителей.
Во время прохождения лицензирования на следующий сезон клуб включил в доходную часть продажи не только Батракова и Монтеса, но и Карпукаса с Воробьeвым, чтобы получить право играть в следующем сезоне, иначе был риск неполучения лицензии», – сообщил источник.
- «Локо» финишировал на третьем месте в таблице РПЛ-2025/26.
- Сумма выкупа в контракте Батракова для европейских клубов – 20 миллионов евро (1,7 млрд рублей).
Источник: телеграм-канал Андрея Панкова