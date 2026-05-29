Батраков отказался от 23 миллионов ради «ПСЖ»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет перейти в «ПСЖ».

Стороны начали детальные переговоры о потенциальном трансфере. Сделку могут оформить до старта ЧМ-2026.

Из-за этого Батраков отказался от щедрого предложения из Турции – «Галатасарай» готов заключить с ним контракт на четыре года с зарплатой 4,5 миллиона евро и дать 5-миллионный подписной бонус.

Но российский футболист отдал приоритет продолжению карьеры в топ-5 лигах Европы.