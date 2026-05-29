Батраков отказался от 23 миллионов ради «ПСЖ»

29 мая, 14:19
Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков хочет перейти в «ПСЖ».

Стороны начали детальные переговоры о потенциальном трансфере. Сделку могут оформить до старта ЧМ-2026.

Из-за этого Батраков отказался от щедрого предложения из Турции – «Галатасарай» готов заключить с ним контракт на четыре года с зарплатой 4,5 миллиона евро и дать 5-миллионный подписной бонус.

Но российский футболист отдал приоритет продолжению карьеры в топ-5 лигах Европы.

  • 20-летний Батраков в прошедшем сезоне провел за «Локомотив» 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 ассистов.
  • Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2029 года.
  • Рыночная стоимость российского хавбека – 28 миллионов евро.

Источник: «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Галатасарай Батраков Алексей
Император 1
1780053645
Надеюсь, перейдёт и у него всё получится
ilich55
1780053921
Турки давали "зарплату 4,5 миллиона евро и 5-миллионный подписной бонус"!? Видимо не одна собака в лесу издохла, хотя верится с трудом, как и интерес к нему со стороны ПСЖ.
Anton1969
1780055777
Сдаётся мне, что не потянет он в ПСЖ! Поживём, увидим!!!
k611
1780055795
Пока официально не сообщат - не будем верить слухам...
FFR
1780059569
Не пишите чушь, Галатасарай никогда не подпишет нонейма с зарплатой 4,5 млн. евро. Посмотрите кто играет в Галатасарае, Осимхен, Икарди, Лерой Сане, Барыш Йылмаз. По сравнению с ними Батраков никто.
Foxitkuban
1780062195
Опять агенты утками цену набивают
Томик
1780098905
Как бы не оказалось, что отказался в пользу плаката ПСЖ в свою комнату над кроватью. Шутки шутками, но посмотрел тут матч с Египтом - не верится, что Турки за это великолепие такие бабки предложили.
Evgenijgerasimov607@gmail
1780107090
В ПСЖ он будет задницей скамейку протирать
Чугунный скороход
1780111539
Если и перейдет в псж, отдадут в аренду скорей всего. С места в карьер в таком клубе будет сложно, плюс адаптация
BRO_football
1780130705
Агентские бредни, выброшенные в СМИ ради повышения комиссии себе любимому.
