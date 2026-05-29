«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Спартак»

Данил Пруцев вернулся из «Локомотива» в «Спартак».
«Локо» на официальном сайте объявил о завершении соглашения по аренде полузащитника.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет оставить Пруцева. Главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо высоко оценивает способности 26-летнего россиянина.
- Пруцев в минувшем сезоне провел 31 игру за «Локомотив», в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.
- Срок контракта Пруцева со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро.
Источник: сайт «Локомотива»