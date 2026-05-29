Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Локомотив» объявил об уходе игрока в «Спартак»

29 мая, 13:16
15

Данил Пруцев вернулся из «Локомотива» в «Спартак».

«Локо» на официальном сайте объявил о завершении соглашения по аренде полузащитника.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет оставить Пруцева. Главный тренер красно-белых Хуан Карлос Карседо высоко оценивает способности 26-летнего россиянина.

  • Пруцев в минувшем сезоне провел 31 игру за «Локомотив», в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.
  • Срок контракта Пруцева со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 6 миллионов евро.

Еще по теме:
Стали известны планы «Спартака» по Пруцеву 11
Шесть игроков пропустили тренировку сборной России перед матчем с Египтом 2
Игрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя 6
Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Пруцев Данил
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1780050188
Только на случай, если уйдет (как тут поговаривали) Умяров, а так в основе ему места вроде как и нет!...
Ответить
...уефан
1780050728
...гудят паровозы, летят поезда, аренде на этом наступила п***а! Ну, с приездом, Данил...
Ответить
Цугундeр
1780050804
Идиоты. Причём все три стороны. Вспомнился Янбаев. Аренда из Локо. В Зените резко прибавил и пригодился, закрепился в сборной. Отозвали обратно. И всё на этом.. Финита.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1780053172
Как он упирался, как он не хотел быть зашкваренным, но судьба распорядилась по своему. Быть тебе в свинарне. Гыгыгы
Ответить
oyabun
1780056812
Значит не очень то и нужен он был Локо, раз не предложили за него хорошие откупные. Надеюсь найдется ему место на поле в Спартаке. Тем более что Умяров вовсю учит испанский.
Ответить
FWSPM
1780069491
лучший вариант был поменять его на воробья с доплатой
Ответить
Главные новости
Тренер ПАОКа сделал заявление о будущем Чалова и Оздоева
15:46
ФотоРейтинг самых дорогих составов клубов РПЛ
15:33
Соболев высказался о поражении в споре с Радимовым
15:15
Топ-10 лучших футболистов в истории по версии Bleacher Report
15:05
Фото«Теперь чо, «Кофемания»?!»: Смолов выложил фото с Хабибом и Махачевым
14:42
5
Дзюба изменил мнение по работе Карседо в «Спартаке»
14:23
6
Салах готов вернуться в «Ливерпуль»
14:17
2
Радимов назвал предел мечтаний для «Зенита» в Лиге чемпионов
14:03
5
Стало известно, будет ли «ПСЖ» покупать вратаря сборной Португалии
13:54
ФотоСын Анчелотти возглавил клуб Лиги 1, который сыграет в Лиге чемпионов
13:43
Все новости
Все новости
Дзюба изменил мнение по работе Карседо в «Спартаке»
14:23
6
Радимов назвал предел мечтаний для «Зенита» в Лиге чемпионов
14:03
5
«Локомотив» откажется от нападающего
13:05
Радимов объяснил, почему называет Талалаева «Андрюшей»
12:39
6
«Спартак» получит предложение по Барко
12:33
16
Соболев – о свисте в свой адрес: «Это же кайф!»
12:17
8
Фото«Рубин» расстался с воспитанником «Спартака»
11:46
5
Карседо нацелился на чемпионство со «Спартаком»
11:08
28
Радимов назвал главное разочарование сезона
10:52
3
Соболев рассказал, как на него повлиял переход Дурана
10:39
3
Гурцкая раскрыл размер зарплаты, от которой отказался Барко в «Спартаке»
10:29
14
Игроки «Спартака» и «Локомотива» могут перейти в клуб Первой лиги
09:55
1
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
09:25
Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века
08:18
8
Бышовец назвал лучшего вратаря России – это не Сафонов и Акинфеев
Вчера, 22:57
7
Реакция Сенникова на серьезные финансовые проблемы в «Локомотиве»
Вчера, 22:45
3
Кержаков оценил вероятность трансферов Батракова и Кисляка в «ПСЖ»
Вчера, 22:39
3
Шварц пригласил российского тренера в штаб «Динамо»
Вчера, 21:47
3
Лунев может уйти из «Динамо» через месяц – он не может договориться о новом контракте
Вчера, 20:29
2
Раскрыта зарплата Батракова в «ПСЖ» – она будет в два раза больше, чем у Сафонова
Вчера, 20:15
16
Глушаков раскрыл подробности своего скандального ухода из «Спартака»
Вчера, 19:40
9
Подробности трансфера Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ»
Вчера, 18:16
7
Видео«Анжи» чемпион!»: Ислам Махачев встретился с Роберто Карлосом на финале ЛЧ
Вчера, 17:59
Агент в процентах оценил вероятность трансфера Батракова в «ПСЖ»
Вчера, 17:11
4
У Талалаева нашли сходства с Симеоне
Вчера, 15:59
1
«Ростов» сообщил об уходе игрока в «Зенит»
Вчера, 15:31
8
«Сочи» объявил об уходе шести игроков
Вчера, 15:14
3
Директор «Спартака» отреагировал на поражение своей бывшей команды в финале ЛЧ
Вчера, 14:58
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 