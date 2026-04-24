Игрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев стал отцом.
«Данил Пруцев стал папой!
Поздравляем нашего полузащитника, который сейчас находится в аренде, с рождением сына, которого тоже назвали Даней!
Здоровья родителям и малышу», – написал «Спартак», которому принадлежит футболист.
- Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что до конца сезона клуб начнет переговоры о выкупе Пруцева.
- 26-летний хавбек в этом сезоне провел за красно-зеленых 27 матчей, забил 2 гола, сделал 3 ассиста. В начале сезона он сыграл за «Спартак» в 4 встречах.
- Брат Пруцева Егор выступает в Сербии за ОФК.
Источник: телеграм-канал «Спартака»