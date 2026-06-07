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Четыре клуба заинтересованы в Тикнизяне

Вчера, 23:50

«Комо», «Аякс», «Ланс» и «Олимпиакос» проявляют интерес к защитнику «Црвены Звезды» Наиру Тикнизяну.

Об этом сообщил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х. По его информации, сербскому клубу будет непросто сохранить футболиста в условиях конкуренции с указанными европейскими командами.

  • Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» летом 2025 года из московского «Локомотива».
  • В прошедшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и семью голевыми передачами.
  • Контракт Тикнизяна с «Црвеной Звездой» рассчитан до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока, по мнению портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Сербия. Суперлига Италия. Серия А Црвена Звезда Комо Аякс Ланс Олимпиакос Тикнизян Наир
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