Четыре клуба заинтересованы в Тикнизяне

«Комо», «Аякс», «Ланс» и «Олимпиакос» проявляют интерес к защитнику «Црвены Звезды» Наиру Тикнизяну.
Об этом сообщил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х. По его информации, сербскому клубу будет непросто сохранить футболиста в условиях конкуренции с указанными европейскими командами.
- Тикнизян перешел в «Црвену Звезду» летом 2025 года из московского «Локомотива».
- В прошедшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 47 матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и семью голевыми передачами.
- Контракт Тикнизяна с «Црвеной Звездой» рассчитан до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость игрока, по мнению портала Transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.
Источник: «Бомбардир»