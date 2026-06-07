Четыре клуба заинтересованы в Тикнизяне

«Комо», «Аякс», «Ланс» и «Олимпиакос» проявляют интерес к защитнику «Црвены Звезды» Наиру Тикнизяну.

Об этом сообщил журналист Экрем Конур на своей странице в соцсети Х. По его информации, сербскому клубу будет непросто сохранить футболиста в условиях конкуренции с указанными европейскими командами.