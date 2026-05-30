«Находимся в переговорах»: «Акрон» приближается к назначению тренера-легионера

«Акрон» ведет переговоры с сербским тренером Срджаном Благоевичем.

«Мы находимся в переговорах с «Акроном». Клуб предложил Срджану Благоевичу контракт сроком на три года. При этом у Срджана действует соглашение с «Партизаном», поэтому дальнейшие переговоры и развитие ситуации будут зависеть от решения белградского клуба.

«Акрон» – хороший клуб, а сам Срджан открыт к работе в России. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время», – сообщили в агентстве iSports Consulting Office, представляющем интересы Благоевича.