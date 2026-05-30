Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
  • «Находимся в переговорах»: «Акрон» приближается к назначению тренера-легионера

«Находимся в переговорах»: «Акрон» приближается к назначению тренера-легионера

Сегодня, 14:02
1

«Акрон» ведет переговоры с сербским тренером Срджаном Благоевичем.

«Мы находимся в переговорах с «Акроном». Клуб предложил Срджану Благоевичу контракт сроком на три года. При этом у Срджана действует соглашение с «Партизаном», поэтому дальнейшие переговоры и развитие ситуации будут зависеть от решения белградского клуба.

«Акрон» – хороший клуб, а сам Срджан открыт к работе в России. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время», – сообщили в агентстве iSports Consulting Office, представляющем интересы Благоевича.

  • Благоевич в «Партизане» с этого года.
  • Ранее он тренировал белградцев в 2025 году.
  • Трофеев в карьере Срджана нет.

Источник: Sport24
Сербия. Суперлига Россия. Премьер-лига Партизан Акрон Благоевич Срджан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1780144240
Бодрым шагом в ФНЛ...
Ответить
