Тикнизян не хотел брать жену в Белград

Сегодня, 11:23
1

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, что изначально настаивал на том, что его супруга Яна Ромашкина останется в России.

– Вот приходит Яна и говорит: «Наир, я хочу на «Матч ТВ» работать, мне нравится жить в Москве или в Питере. Я хочу остаться, давай переходи в «Зенит». Твои действия?

– Давай так: в семье Наира Тикнязяна подобных вещей никогда не случится. Я на самом деле настаивал на том, чтобы она осталась и не приезжала в Белград, чтобы она продолжала то, чем она занимается всю жизнь, чему посвятила всю свою жизнь.

Но на то она и моя жена. Она сказала: «Я буду с тобой везде, где бы ты ни был». Воронеж, Уфа, Белград, дай бог, не знаю, Лиссабон условный или опять же что-то пониже.

Моя жена – это тот человек, который меня поддерживает. После неудачного матча или плохой тренировки она может со мной сидеть вот за тем столом часами и обсуждать какие-то футбольные вещи. То есть мне в этом плане очень сильно повезло.

Такого никогда не будет, чтобы моя жена пришла ко мне и сказала: «Вот мне здесь некомфортно, я хочу поехать туда». Ей комфортно там, где я, соответственно, мне – наоборот.

  • Свадьба Тикнизяна и Ромашкиной состоялась 24 октября 2023 года.
  • Весной 2024-го у них родился сын.

Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
bes 2
1766493424
Ну чо.Не ожидал такого от Ромашкиной.Молоток.
