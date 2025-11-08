Тикнизян – о чемпионате Сербии: «РПЛ на две головы сильнее»

Фланговый защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян сравнил чемпионаты России и Сербии.
«Я не буду лгать и говорить, что чемпионат Сербии сильнее российского. Нет, наоборот, чемпионат России сильнее на две головы, и я это понимал, когда ехал в Сербию. Но здесь есть то, чего, к сожалению, на сегодняшний день нет в России – это еврокубки.
Сегодня ты играешь с командой «Суботица», а через три дня играешь против «Лилля». Скорость принятия решения совершенно другая. Поэтому, когда ты играешь во внутреннем чемпионате, ты точно так же обязан работать на максимум и не смотреть на соперника. Здесь это и есть главное правило, установка.
Мы не смотрим на соперника, мы играем за счет своей динамики, каждый действует так, как бы действовал против команды Лиги Европы или уровня Лиги чемпионов», – сказал экс-игрок «Локомотива» и ЦСКА.
- 26-летний Тикнизян в «Црвене Звезде» с июня 2025 года.
- Его статистика: 17 матчей, 1 голевая передача.
- Сообщалось об интересе к футболисту сборной Армении со стороны «Ланса», «Порту», «Бенфики».