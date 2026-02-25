Введите ваш ник на сайте
  • Тренер «Интера» объяснил вылет из Лиги чемпионов от «Буде-Глимт»

Тренер «Интера» объяснил вылет из Лиги чемпионов от «Буде-Глимт»

Сегодня, 08:19
2

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Буде-Глимт» (1:2).

– Мы испробовали все, что могли, против очень хорошо организованной команды, обороняющейся низким блоком. То, что мы не могли выйти из тупика, создало для них зону психологического комфорта. Мне не в чем упрекнуть ребят, потому что они приложили все усилия, чтобы добиться успеха. Во втором тайме им удалось что-то создать, забить два гола.

Мы очень разочарованы. К сожалению, сегодня мы играли с командой, у которой гораздо больше энергии, чем у нас, и мы должны поздравить их, потому что они заслуживают пройти дальше.

– Вы хотели выступить в Лиге чемпионов по-другому?

– Наша цель – быть конкурентоспособными, мы всегда об этом говорили. Мы никогда не думали о вещах, которые находятся слишком далеко и неподвластны нашему контролю.

К сожалению, мы не смогли быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов. Мы знаем, что уровень турнира высок, и если вы не будете оставаться сосредоточенными, то найдутся команды, которые накажут вас при первой же допущенной ошибке.

В перерыве я попросил проявить больше терпения в перемещении мяча, чтобы дестабилизировать эту плотную и организованную схему 4-4-2, но мы не смогли этого сделать, за исключением нескольких подач. У нас было несколько хороших моментов в штрафной, но мы не смогли ими воспользоваться.

Мы могли начать игру, атакуя более четко. Мы испробовали все, что могли, учитывая наши ограничения и наши сильные стороны. Это досадно, потому что если бы нам удалось забить гол, возможно, мы бы оказали на них большее давление.

– Почему у игроков не было правильной энергии?

– Сложно набрать энергию, когда играешь каждые три дня. Возможно, мы могли бы действовать лучше и атаковать по-другому, но мне не в чем упрекнуть ребят. Когда в штрафной было десять игроков, было действительно сложно.

Все разочарованы, потому что мы хотели пройти в следующий раунд, быть конкурентоспособными, хотя и знали, что это будет нелегко против команды, которая провела всего четыре матча за последние два месяца. Теперь мы переворачиваем страницу и двигаемся дальше. Это Лига чемпионов, и мы должны отдать должное тому, что сделали наши соперники.

Источник: TUTTO mercato WEB
