«Бенфика» возьмет Престианни на матч с «Реалом»

Сегодня, 10:53

«Бенфика» хочет видеть вингера Джанлуку Престианни в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» и намерена взять его на игру.

Клуб подал апелляцию на временное отстранение футболиста со стороны УЕФА.

Сейчас проводится расследование, чтобы установить, нарушил ли Престианни статью 14 Дисциплинарного регламента УЕФА. Если его вина будет установлена, то футболиста дисквалифицируют минимум на 10 матчей. В таком случае отстранение на один матч будет вычтено из общего наказания.

Решение по апелляции «Бенфики» станет окончательным и не подлежит обжалованию.

Первый матч команд в Лиссабоне останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил Престианни в расистских высказываниях.

  • В первой игре «Реал» победил со счетом 1:0.
  • Ответный матч состоится в Мадриде 25 февраля.

Источник: A Bola
Лига чемпионов Бенфика Реал Престианни Джанлука
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
