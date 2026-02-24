«Бенфика» возьмет Престианни на матч с «Реалом»

«Бенфика» хочет видеть вингера Джанлуку Престианни в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» и намерена взять его на игру.

Клуб подал апелляцию на временное отстранение футболиста со стороны УЕФА.

Сейчас проводится расследование, чтобы установить, нарушил ли Престианни статью 14 Дисциплинарного регламента УЕФА. Если его вина будет установлена, то футболиста дисквалифицируют минимум на 10 матчей. В таком случае отстранение на один матч будет вычтено из общего наказания.

Решение по апелляции «Бенфики» станет окончательным и не подлежит обжалованию.

Первый матч команд в Лиссабоне останавливали во втором тайме после того, как вингер мадридцев Винисиус обвинил Престианни в расистских высказываниях.