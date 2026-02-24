Введите ваш ник на сайте
В РПЛ рассказали, будут ли проблемы с полями при возобновлении сезона

Сегодня, 09:37
8

Президент РПЛ Александр Алаев сказал, что у него есть опасения по поводу качества полей, на которых будут проводиться матчи.

«Всех поздравляю, что буквально через несколько дней РПЛ возвращается. Все соскучились.

Если оценивать межсезонье, то я рад, что у всех клубов программа выполнена, практически все запланированные матчи сыграны. Трансферное окно закрыто, оно было довольно-таки ярким. Лига готовится, клубы тоже. Понятно, что всех нас зима испытывает, поскольку таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет, как говорят.

Понятно, что столько снега, опасения по полям, конечно, есть. Мы совместно с клубами мониторим все поля, но думаю, что все будет хорошо.

Осталась еще неделя. Не буду говорить стадионы, есть где-то на 10 баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае я надеюсь, что совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», – сказал Алаев.

  • Вторая часть сезона РПЛ начнется 27 февраля.
  • 18-й тур был сыгран 5-7 декабря прошлого года.

Еще по теме:
Болельщики «Зенита» высмеяли задачи «Спартака»
«Ростов» лишился ключевого спонсора
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Алаев Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1771916176
Гениально, в северной стране, играть зимой на открытых полях))) Абсолютно ничего не изменилось в лучшую сторону, когда перенесли календарь! Вернуть надо всё обратно, что б летом играли, пример Буде-Глимт, который играет отлично в еврокубках, при этом чемпионат играют летом и на искусственном поле))
Ответить
Просто-333
1771916649
Какие нафиг опасения. Зима- она и есть зима. Идиоты...
Ответить
Иван Петров 1986
1771918756
Это дурдом - играть в декабре и в феврале, а в июне и в июле отдыхать.
Ответить
Plyash
1771920097
У наших руководов от футбола мозги красные от перенапряжения , поэтому они закупают красные мячи , а ребята бегают по снегу в колготках , а мы с Вами сидим , простите , стоим в шубах и шапках , чтобы задницу не отморозить . А когда-то можно было придти на стадион в шортах и тенниске , а в кармане пара мерзавчиков . Даже школьники знают , что под черепком должно быть серое вещество , а не красное . Но увы , а воз и ныне там.
Ответить
Vratarь
1771923874
Оренбург даст прикурить, то есть примёрзнуть.
Ответить
Vratarь
1771923940
Да какой 60! 500 лет зимы не было - и вот, опять.
Ответить
Fju-2
1771925039
Никогда такого не было и вот снова. Ну ничего в этот раз подготовились - купили красные мячи)
Ответить
Все новости
