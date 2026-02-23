Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал конфликт с Геничем из-за слов о будущих травмах Глебова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о своей реакции на заявление комментатора «Матч ТВ» Константина Генича о потенциальной травматичности Кирилла Глебова.

«Узнал об этом из телеграм-каналов, как и многие другие. Знаю Костю достаточно хорошо. Безусловно, он ни в коем случае не хотел пожелать игроку того, что было сказано, спрогнозировать это.

Он просто неосторожно высказался. Тем не менее журналист его уровня, тем более с такой карьерой футболиста, должен понимать, что это достаточно деликатная тема.

Даже если кто-то ему об этом сказал, на мой взгляд, неуместно в той или иной передаче говорить об этом на всю страну. Но я считаю, что вопрос закрыт. Каких-то обид на Костю нет. Стороны пожали руки», – заявил Бабаев.