19-летний белорус отказал «Спартаку»

Вчера, 18:47
2

Нападающий «Гомеля» Тимофей Симоненко мог оказаться в «Спартаке» этой зимой.

В январе с ним контактировали спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао и его заместитель Андрей Мовсесьян.

19-летнему футболисту предложили присоединиться к «Спартаку-2», но тогда бы ему пришлось пропустить важные матчи молодежной сборной Беларуси.

Симоненко ответил отказом ради выступлений за молодежку своей страны в отборе на чемпионат Европы U21.

Представители форварда искали компромисс, обсуждая варианты с арендой до конца сезона и летним переходом в спартаковский дубль, но такой сценарий не устроил красно-белых.

  • В составе «Гомеля» Симоненко провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.

Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Гомель Спартак Симоненко Тимофей
FWSPM
1771867516
переживем
Ответить
vvv123
1771881538
Хоть один умный вьюноша нашелся!
Ответить
