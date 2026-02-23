19-летний белорус отказал «Спартаку»

Нападающий «Гомеля» Тимофей Симоненко мог оказаться в «Спартаке» этой зимой.
В январе с ним контактировали спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао и его заместитель Андрей Мовсесьян.
19-летнему футболисту предложили присоединиться к «Спартаку-2», но тогда бы ему пришлось пропустить важные матчи молодежной сборной Беларуси.
Симоненко ответил отказом ради выступлений за молодежку своей страны в отборе на чемпионат Европы U21.
Представители форварда искали компромисс, обсуждая варианты с арендой до конца сезона и летним переходом в спартаковский дубль, но такой сценарий не устроил красно-белых.
- В составе «Гомеля» Симоненко провел 14 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
Источник: Legalbet