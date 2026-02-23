19-летний белорус отказал «Спартаку»

Нападающий «Гомеля» Тимофей Симоненко мог оказаться в «Спартаке» этой зимой.

В январе с ним контактировали спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао и его заместитель Андрей Мовсесьян.

19-летнему футболисту предложили присоединиться к «Спартаку-2», но тогда бы ему пришлось пропустить важные матчи молодежной сборной Беларуси.

Симоненко ответил отказом ради выступлений за молодежку своей страны в отборе на чемпионат Европы U21.

Представители форварда искали компромисс, обсуждая варианты с арендой до конца сезона и летним переходом в спартаковский дубль, но такой сценарий не устроил красно-белых.