Ветеран ЦСКА верит в чемпионство: «Мы их дернем»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев верит в чемпионские перспективы команды.

«Очень доволен трансферами армейцев. Все сделано точечно. Тот же обмен точно в пользу ЦСКА. Дивеев для меня не защитник должного уровня, а Лусиано Гонду поможет.

С нападением не должно быть теперь проблем. Я Бабаеву сказал, что с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже. Приобрели хорошего, опытного игрока из «Спортинга».

ЦСКА для меня главный фаворит в чемпионской гонке. Есть еще «Краснодар», но мы их дернем», – сказал Пономарев.