Березуцкий объяснил феномен Кисляка

Бывший игрок и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от полузащитника команды Матвея Кисляка.
«Он очень тянется к учебе, к футбольному образованию. Старается улучшать каждое свое качество, даже мелкие нюансы. С характером у него тоже всe прекрасно, поэтому он должен вырасти в великолепного футболиста.
Может ли летом оказаться в Европе? Это уже как он решит. То, что он готов ехать в Европу, на мой взгляд, факт. Надо дождаться хорошего предложения.
Насколько я знаю, он сам понимает, что торопиться не надо. Он очень молодой футболист, время есть», – сказал Березуцкий.
- Статистика Кисляка за главную команду ЦСКА: 69 матчей, 10 голов, 6 ассистов.
- У него контракт с клубом до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость воспитанника армейцев – 20 миллионов евро.
