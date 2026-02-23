Березуцкий объяснил феномен Кисляка

Бывший игрок и тренер ЦСКА Алексей Березуцкий поделился впечатлениями от полузащитника команды Матвея Кисляка.

«Он очень тянется к учебе, к футбольному образованию. Старается улучшать каждое свое качество, даже мелкие нюансы. С характером у него тоже всe прекрасно, поэтому он должен вырасти в великолепного футболиста.

Может ли летом оказаться в Европе? Это уже как он решит. То, что он готов ехать в Европу, на мой взгляд, факт. Надо дождаться хорошего предложения.

Насколько я знаю, он сам понимает, что торопиться не надо. Он очень молодой футболист, время есть», – сказал Березуцкий.