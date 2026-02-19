Кисляк сказал, был ли шокирован переходом Дивеева в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своей реакции на переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит».
– Сильно был шокирован уходом Дивеева?
– Не то чтобы шокирован. Он сделал свой выбор. Каждый человек ищет то место, где ему комфортнее и где ему лучше. Рад за него, это новый этап в карьере. Особо не шокирован, желаю ему там удачи.
- В обмен на Дивеева «Зенит» заплатил ЦСКА 2 миллиона евро и отдал нападающего Лусиано Гонду.
- 26-летний защитник стал игроком питерцев 11 января. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»