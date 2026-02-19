Кисляк сказал, был ли шокирован переходом Дивеева в «Зенит»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал о своей реакции на переход защитника Игоря Дивеева в «Зенит».

– Сильно был шокирован уходом Дивеева?

– Не то чтобы шокирован. Он сделал свой выбор. Каждый человек ищет то место, где ему комфортнее и где ему лучше. Рад за него, это новый этап в карьере. Особо не шокирован, желаю ему там удачи.