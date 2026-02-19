Тульский «Арсенал» подписал игрока «Спартака»

«Арсенал» подписал контракт с крайним защитником Даниилом Плотниковым из «Спартака».
Срок соглашения, по данным Transfermarkt, рассчитан до середины 2027 года.
В прошлом году 19-летний Плотников выступал на правах аренды в «Химике» из Дзержинска, где провел 22 матча, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.
- Он играл за основной состав «Спартака» в товарищеском матче с «Насафом» в 2024 году.
- В прошлом году Плотников провел 2 встречи за молодежную сборную России.
Источник: телеграм-канал ПФК «Арсенал» Тула