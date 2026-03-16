Радимов отреагировал на провокационное празднование Соболева: «Да ты охренел?»

Владислав Радимов остался недоволен перформансом нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Спартака».
- Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.
- Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.
- Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.
«Когда на 43-й минуте я думаю, как надеть маску, а не как забить пенальти – это уже бред сумасшедшего. Потом надеть эту маску, играть с желтой, и если бы на этом моменте с Умяровым дали желтую...
Потом мы остаемся полчаса играть против «Спартака» вдесятером. А если сравняют? Да ты охренел надевать эту маску?
Слава Богу, что Игоря Денисова сейчас нет в команде, Соболев потом хрен зашел бы в раздевалку», – сказал Радимов.
- «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего и защищающего титул «Краснодара» на одно очко. «Зенит» проводит 100-й сезон.
- «Спартак» идет на шестой позиции. Отставание от лидирующей тройки составляет шесть очков.
- В первом круге команды сыграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:2.
- Зимой «Спартак» назначил нового главного тренера. Пост занял испанец Хуан Карлос Карседо, пришедший из кипрского «Пафоса».
