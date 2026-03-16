Радимов отреагировал на провокационное празднование Соболева: «Да ты охренел?»

Владислав Радимов остался недоволен перформансом нападающего «Зенита» Александра Соболева после гола в ворота «Спартака».

Соболев открыл счет на 45-й минуте с пенальти.

Реализовав 11-метровый, он надел маску для снорклинга.

Это отсылка к предматчевому ролику «Спартака», в котором использовалась плавательная маска с изображением Соболева на коробке.

«Когда на 43-й минуте я думаю, как надеть маску, а не как забить пенальти – это уже бред сумасшедшего. Потом надеть эту маску, играть с желтой, и если бы на этом моменте с Умяровым дали желтую...

Потом мы остаемся полчаса играть против «Спартака» вдесятером. А если сравняют? Да ты охренел надевать эту маску?

Слава Богу, что Игоря Денисова сейчас нет в команде, Соболев потом хрен зашел бы в раздевалку», – сказал Радимов.