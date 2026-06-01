Радимов назвал предел мечтаний для «Зенита» в Лиге чемпионов

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов сказал, как петербуржцы могли бы выступить в Лиге чемпионов.
«В целом с нынешней формулой Лиги чемпионов этот «Зенит» смог бы, мне кажется, там играть. Но когда ты смотришь плей-офф и интенсивность, с которой играет условно «Атлетико» Мадрид, «Арсенал», «ПСЖ» или «Бавария», то, конечно же, не участвуя постоянно в таких играх, предел мечтаний для «Зенита», наверное, выход в раунд плей-офф – и всe.
Для того чтобы чего-то достигать, нужна постоянная практика и постоянно играть в таких турнирах и на таком уровне», – сказал Радимов.
- «Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России.
- Российские клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- Нынешний формат Лиги чемпионов с общим этапом появился с сезона-2024/25.
Источник: «РБ Спорт»