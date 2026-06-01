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  • Радимов назвал предел мечтаний для «Зенита» в Лиге чемпионов

Радимов назвал предел мечтаний для «Зенита» в Лиге чемпионов

1 июня, 14:03
9

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов сказал, как петербуржцы могли бы выступить в Лиге чемпионов.

«В целом с нынешней формулой Лиги чемпионов этот «Зенит» смог бы, мне кажется, там играть. Но когда ты смотришь плей-офф и интенсивность, с которой играет условно «Атлетико» Мадрид, «Арсенал», «ПСЖ» или «Бавария», то, конечно же, не участвуя постоянно в таких играх, предел мечтаний для «Зенита», наверное, выход в раунд плей-офф – и всe.

Для того чтобы чего-то достигать, нужна постоянная практика и постоянно играть в таких турнирах и на таком уровне», – сказал Радимов.

  • «Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России.
  • Российские клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Нынешний формат Лиги чемпионов с общим этапом появился с сезона-2024/25.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Радимов Владислав
Комментарии (9)
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lek!
1780311979
Думаю за счастье сейчас пару очков набрать .
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...уефан
1780313978
...какие мечты!!? Страшно даже думать в эту сторону!...
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slavа0508
1780315271
Какой нахер выход ???Смешно ...
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boris63
1780317310
На данный момент, мечтать не вредно.
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Дубина
1780318203
Последние были бы((( Поимели бы все блох((( ЗПРФ...
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Kosi4ek
1780318984
Радимов после стопарика начал философствовать))) Если мы были в еврокубках то настрой на игры совсем другой. Составы команд были другими.
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acor94
1780320449
Я думаю, даже за 3 место сложно будет побороться, учитывая сильных игроков из 4 корзины. Выход в ле и там пару раундов продержаться бы
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Бумбраш
1780322913
2 место в группе -потолок
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