Мостовой ответил, какое место в группе ЧМ-2026 заняла бы сборная России

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2026.
«Я думаю, с новым форматом однозначно бы из группы вышли. В начале, когда только жеребьевка прошла, я сразу сказал, что с третьего места будет команда выходить.
Многие с одной победой, а кто-то, может быть, зацепится и с двумя очками, потому что есть группы, где ничейные результаты. Поэтому сборная России из любой группы вышла бы с одной победой», – сказал Мостовой.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: «Р-Спорт»