Мостовой ответил, какое место в группе ЧМ-2026 заняла бы сборная России

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой предположил, как сборная России выступила бы на чемпионате мира-2026.

«Я думаю, с новым форматом однозначно бы из группы вышли. В начале, когда только жеребьевка прошла, я сразу сказал, что с третьего места будет команда выходить.

Многие с одной победой, а кто-то, может быть, зацепится и с двумя очками, потому что есть группы, где ничейные результаты. Поэтому сборная России из любой группы вышла бы с одной победой», – сказал Мостовой.