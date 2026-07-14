Дзанетти: «Надеюсь, что Месси заберет «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти сказал, что нападающий национальной команды Лионель Месси заслуживает большой награды.
– Кто в этом году заберет «Золотой мяч»?
– Надеюсь, что Месси. То, что он показывает в 39 лет, заслуживает большой награды. Это станет достойным итогом его карьеры.
- На ЧМ-2026 Месси забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины.
- В 16 играх за «Интер Майами» в этом году он отметился 13 забитыми мячами и 7 ассистами.
- В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»