Дзанетти: «Надеюсь, что Месси заберет «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Аргентины Хавьер Дзанетти сказал, что нападающий национальной команды Лионель Месси заслуживает большой награды.

– Кто в этом году заберет «Золотой мяч»?

– Надеюсь, что Месси. То, что он показывает в 39 лет, заслуживает большой награды. Это станет достойным итогом его карьеры.

На ЧМ-2026 Месси забил 8 голов в 6 матчах за сборную Аргентины.

В 16 играх за «Интер Майами» в этом году он отметился 13 забитыми мячами и 7 ассистами.

В этом году церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football пройдет в Лондоне 26 октября.

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