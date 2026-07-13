Губерниев отреагировал на петицию о бане Аргентины на ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил петицию с призывом исключить Аргентину из числа участников чемпионата мира-2026.

«Исключить Аргентину – прекрасная мысль! Думаю, что Джанни Инфантино, скорее всего, так и сделает. Мы знаем, что в таких случаях стопроцентно помогает организация – всемирная лига сексуальных реформ. И после совещания с этой организацией Инфантино с удовольствием заменит сборную Аргентину на сборную США. Более того, он это делает прямо сейчас. Все те люди, которые пишут письма, – они одновременно могут сейчас пилить гирю. Потому что на сто процентов гиря внутри золотая.

Я им хочу пожелать: пилите, Шура, пилите. ФИФА прислушается к обращению в лигу сексуальных реформ и тотчас заменит сборную Аргентины на команду США. А лучшим футболистом мира вместо Месси назначат Балогуна, которому простили красную карточку. И Трамп подпишет специальный указ. А наблюдательный совет над тем, чтобы всe это состоялось, возглавит Иран. Вот так я это вижу», – сказал Губерниев.

В 1/4 финала Аргентина прошла Швейцарию (3:1).

В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится с Англией 15 июля.

Аргентина защищает титул.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе