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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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  • Губерниев отреагировал на петицию о бане Аргентины на ЧМ-2026

Губерниев отреагировал на петицию о бане Аргентины на ЧМ-2026

Вчера, 22:56
5

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил петицию с призывом исключить Аргентину из числа участников чемпионата мира-2026.

«Исключить Аргентину – прекрасная мысль! Думаю, что Джанни Инфантино, скорее всего, так и сделает. Мы знаем, что в таких случаях стопроцентно помогает организация – всемирная лига сексуальных реформ. И после совещания с этой организацией Инфантино с удовольствием заменит сборную Аргентину на сборную США. Более того, он это делает прямо сейчас. Все те люди, которые пишут письма, – они одновременно могут сейчас пилить гирю. Потому что на сто процентов гиря внутри золотая.

Я им хочу пожелать: пилите, Шура, пилите. ФИФА прислушается к обращению в лигу сексуальных реформ и тотчас заменит сборную Аргентины на команду США. А лучшим футболистом мира вместо Месси назначат Балогуна, которому простили красную карточку. И Трамп подпишет специальный указ. А наблюдательный совет над тем, чтобы всe это состоялось, возглавит Иран. Вот так я это вижу», – сказал Губерниев.

  • В 1/4 финала Аргентина прошла Швейцарию (3:1).
  • В полуфинале команда Лионеля Скалони встретится с Англией 15 июля.
  • Аргентина защищает титул.

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Источник: Sportbox
Чемпионат мира Аргентина. Примера Франция Аргентина Губерниев Дмитрий
Комментарии (5)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1783972915
Очень смешно, я хохотался
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алдан2014
1783998481
Совсем плохой стал губошлеп. Заболевание прогрессирует. В студии надо быть поосторожнее коллегам. Вдруг заразно
Ответить
Бан
1784014894
Губерниеву пора начать писать — стать сатириком. Начать можно с автобиографического произведения "Золотой ослёнок".
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kvm
1784017108
соль - зло!
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