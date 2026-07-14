Ямаль высказался о своей результативности на ЧМ-2026

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль перед полуфиналом ЧМ-2026 высказался о том, что забил на турнире только 1 гол в 6 матчах.

«Я не зациклен на голах, но забить в таком матче было бы особенным событием. Принимаю вызов. Именно поэтому я здесь.

Это игра, которую все ждали. Думаю, зрители увидят прекрасный матч. В то же время, в жизни бывают более сложные ситуации, чем футбольный матч, поэтому я спокоен.

Не чувствую никакого лишнего давления. Выйду на поле и отдам все силы ради команды, как и всегда», – сказал Ямаль.

Свой единственный гол на турнире он забил Саудовской Аравии во 2-м туре группового этапа.

Матч Франция – Испания пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.

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