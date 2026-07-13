Морган: «Разговоры о том, «как Англия остановит Месси», просто смехотворны»

Журналист Пирс Морган высказался о матче Англии с Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.

«Все эти боязливые разговоры о том, «как Англия остановит Месси», просто смехотворны. Гораздо более уместный вопрос – как Аргентина остановит Беллингема? Он настоящая суперзвезда этого чемпионата мира», – написал Морган.

Матч Англия – Аргентина начнется в 22:00 мск 15 июля.

Морган брал несколько громких эксклюзивных интервью у Криштиану Роналду.

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