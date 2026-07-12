Колосков одним словом описал расширение ЧМ до 64 команд

Бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков отреагировал на инициативу ФИФА увеличить количество участников чемпионата мира до 64.

«Это безумие. Даже 48 команд – это явный перебор. Футболисты еле ползают, нет сил играть. Это просто издевательство. Увеличение количества команд – это убийство футбола. Этот чемпионат показал, что были абсолютно проходные и никому не интересные команды.

Но с точки зрения наживы это супер, конечно. Будет больше контрактов, денег. Надо также помнить, что у Инфантино перевыборы. Ему нужны голоса, а это один из способ привлечения поддержки от малых стран. К футболу это все никакого отношения не имеет», – сказал Колосков.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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