Джо Коул: «Англия отправит Месси отдыхать»

Экс-полузащитник сборной Англии Джо Коул поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Аргентиной в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Мы отправим Месси отдыхать. Сто процентов. Англия выйдет в финал, мы слишком быстры для Аргентины, и мы их обыграем. Я это нутром чувствую», – сказал Коул.

Матч Англия – Аргентина начнется в 22:00 мск 15 июля.

В полуфиналы ЧМ-2026 вышли первые четыре сборные рейтинга ФИФА.

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