Мостовой сказал, помогают ли Месси и Аргентине на ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил мнение, что сборная Аргентины пользуется благосклонностью ФИФА и судей на ЧМ-2026.

Ранее на портале argentinaout.com была опубликована петиция об исключении аргентинцев из числа участников турнира. Ее подписали более 3 миллионов человек.

– Вы бы такую петицию подписали?

– Нет, конечно. Никогда в жизни. За что?

– Пишут о предвзятом отношении [ФИФА и судей] к Месси и сборной Аргентины. Якобы победитель чемпионата мира уже определен.

– И кто это придумал? Кому этот бред может в голову влезть? Как я всегда говорю: нефутбольным людям, однозначно.

– Вам не кажется со стороны, что есть какая-то предвзятость?

– Восхищение! Тем, что я смотрю, и тем, что делает Аргентина, когда они проигрывают, игра не идет, бьют, лупят, а они все равно вырывают победу. Это вызывает только восхищение. Мы это всю жизнь прошли сами, поэтому кто-то как обычно придумывает какой-то бред.

В футболе давным-давно все придумано. Что вы несете бред? Вы спросите футболистов, которые всю жизнь отдают футболу.

Я смотрел все игры Аргентины. Про предвзятость говорят те, у кого не получается, или те, которые два раза по мячу попадали или два гола за свою карьеру забили [смеется]. Ни разу не слышал, чтобы так говорили какие-нибудь выдающиеся люди. Они могут высказывать свое мнение – и правильно делают, их надо слушать. Другое дело – петиция.

Аргентина выиграла все 6 матчей на ЧМ-2026 с общим счетом 17:6.

Лионель Месси забил 8 голов на турнире.

В полуфинале Аргентина сыграет с Англией.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе