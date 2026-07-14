Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мостовой сказал, помогают ли Месси и Аргентине на ЧМ-2026

Сегодня, 11:10
2

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил мнение, что сборная Аргентины пользуется благосклонностью ФИФА и судей на ЧМ-2026.

Ранее на портале argentinaout.com была опубликована петиция об исключении аргентинцев из числа участников турнира. Ее подписали более 3 миллионов человек.

– Вы бы такую петицию подписали?

– Нет, конечно. Никогда в жизни. За что?

– Пишут о предвзятом отношении [ФИФА и судей] к Месси и сборной Аргентины. Якобы победитель чемпионата мира уже определен.

– И кто это придумал? Кому этот бред может в голову влезть? Как я всегда говорю: нефутбольным людям, однозначно.

– Вам не кажется со стороны, что есть какая-то предвзятость?

– Восхищение! Тем, что я смотрю, и тем, что делает Аргентина, когда они проигрывают, игра не идет, бьют, лупят, а они все равно вырывают победу. Это вызывает только восхищение. Мы это всю жизнь прошли сами, поэтому кто-то как обычно придумывает какой-то бред.

В футболе давным-давно все придумано. Что вы несете бред? Вы спросите футболистов, которые всю жизнь отдают футболу.

Я смотрел все игры Аргентины. Про предвзятость говорят те, у кого не получается, или те, которые два раза по мячу попадали или два гола за свою карьеру забили [смеется]. Ни разу не слышал, чтобы так говорили какие-нибудь выдающиеся люди. Они могут высказывать свое мнение – и правильно делают, их надо слушать. Другое дело – петиция.

  • Аргентина выиграла все 6 матчей на ЧМ-2026 с общим счетом 17:6.
  • Лионель Месси забил 8 голов на турнире.
  • В полуфинале Аргентина сыграет с Англией.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

Еще по теме:
Ямаль пришел на пресс-конференцию с цепочкой из белого золота с бриллиантами 3
Овечкин: «Месси – красавчик, совершил чудо с Египтом» 1
Дешам назвал фаворита в матче Франция – Испания 1
Источник: «РБ Спорт»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Мостовой Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1784023068
Так их Саня, бездарей около и ещё дальше футбольных...
Ответить
gor77
1784024445
Он и так в своё время одну петицию подписал, точнее не он один.))) "ПисАть и пИсать тоже уметь надо" М. М. Жванецкий
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
73
Фабрицио Романо раскрыл имя нового одноклубника Сафонова в «ПСЖ»
15:46
Сын Плющенко – о полуфиналисте ЧМ-2026: «Играет просто противно»
15:15
12
Фото«Зенит» показал форму на сезон-2026/27
14:54
4
«Зенит» готов заплатить 40 миллионов за Данило
14:10
14
«Зениту» хотят продать игрока сборной Парагвая за 20 миллионов
13:41
11
Врач сборной Сенегала на ЧМ-2026 оказался гинекологом по специальности
13:23
4
ВидеоХоланд привез с ЧМ-2026 чучело енота
13:14
2
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче с 7 голами
12:50
2
Ямаль объяснил свое высказывание о сборной Франции
12:39
1
Все новости
Все новости
Канчельскис – о сборной Англии: «Не ждите красивого футбола»
15:59
Чемпионат мира 2026, 14 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
15:38
Мостовой сравнил сборные России, Норвегии и Египта
14:26
Тренер Испании вспомнил слова Цезаря перед матчем с Францией: «Мы готовы страдать»
14:00
Терри сказал, в чем Англия сильнее Аргентины
13:32
Врач сборной Сенегала на ЧМ-2026 оказался гинекологом по специальности
13:23
4
ВидеоХоланд привез с ЧМ-2026 чучело енота
13:14
2
Ямаль объяснил свое высказывание о сборной Франции
12:39
1
Радимов поделился инсайдом о будущем Роналду в сборной Португалии
11:41
3
Мостовой сказал, помогают ли Месси и Аргентине на ЧМ-2026
11:10
2
ФотоЯмаль пришел на пресс-конференцию с цепочкой из белого золота с бриллиантами
10:45
8
Овечкин: «Месси – красавчик, совершил чудо с Египтом»
10:29
3
Дешам назвал фаворита в матче Франция – Испания
08:59
1
Дзанетти: «Надеюсь, что Месси заберет «Золотой мяч»
08:46
1
Ямаль высказался о своей результативности на ЧМ-2026
08:30
1
Где смотреть матч Англия – Аргентина: во сколько прямая трансляция 15 июля 2026
08:14
«Какой позор»: только один игрок сборной Бразилии прилетел домой после провала на ЧМ-2026
00:39
3
Месси за один матч проходит пешком несколько километров
00:15
7
Мостовой: «Александр Мостовой не просто языком чешет, а видит футбол с Останкинской башни»
Вчера, 23:59
3
Губерниев отреагировал на петицию о бане Аргентины на ЧМ-2026
Вчера, 22:56
5
Мнение Агкацева о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 21:20
1
Губерниев: «Финалисты ЧМ внимательно изучат матч «Зенит» – «Спартак», им пригодятся тактические новинки»
Вчера, 20:44
9
Матч ЧМ-2026 Франция – Испания начнется с минуты молчания
Вчера, 19:36
1
Российская суперзвезда посетит финал ЧМ-2026
Вчера, 18:47
9
Орлов оценил звонок Трампа в ФИФА по поводу Балогуна
Вчера, 18:40
3
Нигматуллин ответил, кто пройдет в финал ЧМ-2026 – Франция или Испания
Вчера, 18:27
Лапочкин ответил, помогают ли судьи Аргентине на ЧМ-2026
Вчера, 17:57
3
Мнение Мостового о 64 командах на ЧМ
Вчера, 17:30
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+