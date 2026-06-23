РПЛ показала мяч на новый сезон

Пресс-служба РПЛ презентовала мяч на новый сезон.

«Привет, хотим вам представить очень важного участника нового сезона.

Знакомьтесь, это новый мяч РПЛ на сезон-2026/27, посвящeнный 25-летию Лиги.

В основе дизайна характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день Лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», – написала РПЛ.