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  • Глава «Балтики» прокомментировал уход Талалаева в «Спартак»

Глава «Балтики» прокомментировал уход Талалаева в «Спартак»

23 июня, 11:59
8

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сказал, мог ли главный тренер Андрей Талалаев покинуть клуб по ходу минувшего сезона.

– В ходе минувшего сезона Талалаев мог пойти на повышение?

– А что это значит?

– Допустим, звал ли его к себе «Спартак»?

– Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвeртое место, мы – шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы.

Да, у красно-белых мощная инфраструктура, более богатые традиции. Но такой переход я бы не считал для Андрея Викторовича повышением. И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА.

  • 6-е место «Балтики» в сезоне-2025/26 стало лучшим результатом команды в истории за все время выступлений в чемпионатах России и СССР.
  • 53-летний Талалаев возглавляет команду с сентября 2024 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Балтика Спартак Талалаев Андрей
Комментарии (8)
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NewLife
1782207123
Если "Советский Спорт", ген директор Балтики и Талалаев пойдут нах, это будет для них повышением. Бомбардир, уже тошнит от вашего нищебродского кликбейта. Журналистика исчезла, осталось копошение опарышей в медийных помойках😡
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R_a_i_n
1782208100
Я думал в Калининграде только Талалайкин идиот! Гендир такой-же.
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subbotaspartak
1782212594
...И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА.... Очень кстати...
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Good_win_ФКСМ
1782217748
желаемое хотят выдать за действительность... балалайка даром никому не сдался... второй Гончаренко - такой же неуравновешенный и быдло...
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СПОРТ 21 века
1782219804
Очень интересное замечание, а самое главное — тонкое. Болельщики Спартака наверняка после этих слов разобьют в кровь свои кулаки о стены, искусают от досады все свои руки и закричат во весь голос в своих четырёх стенах, но правда есть правда. Её следует принимать, какой бы она ни была, поскольку генеральный директор Балтики сказал не в бровь, а в глаз. Это как раз ответ на вопрос тем, кто считал, что в Калининградской области есть какие-то фарм-клубы. Нет, товарищи, там кроме местных вообще никакие клубы больше не признают. И в идеале так должно быть во всех регионах России, но такой регион увы только один. Именно поэтому у него очень много врагов и ненавистников...
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