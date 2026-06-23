Глава «Балтики» прокомментировал уход Талалаева в «Спартак»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сказал, мог ли главный тренер Андрей Талалаев покинуть клуб по ходу минувшего сезона.
– В ходе минувшего сезона Талалаев мог пойти на повышение?
– А что это значит?
– Допустим, звал ли его к себе «Спартак»?
– Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвeртое место, мы – шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы.
Да, у красно-белых мощная инфраструктура, более богатые традиции. Но такой переход я бы не считал для Андрея Викторовича повышением. И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА.
- 6-е место «Балтики» в сезоне-2025/26 стало лучшим результатом команды в истории за все время выступлений в чемпионатах России и СССР.
- 53-летний Талалаев возглавляет команду с сентября 2024 года.
Источник: «Советский спорт»