Глава «Балтики» прокомментировал уход Талалаева в «Спартак»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов сказал, мог ли главный тренер Андрей Талалаев покинуть клуб по ходу минувшего сезона.

– В ходе минувшего сезона Талалаев мог пойти на повышение?

– А что это значит?

– Допустим, звал ли его к себе «Спартак»?

– Не понимаю, почему это повышение. «Спартак» занял в чемпионате четвeртое место, мы – шестое. При том что бюджеты клубов несопоставимы.

Да, у красно-белых мощная инфраструктура, более богатые традиции. Но такой переход я бы не считал для Андрея Викторовича повышением. И, кстати, никаких запросов по нему красно-белые не делали. Как и ЦСКА.