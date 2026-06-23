Представитель Захаряна высказался об интересе «Краснодара» к игроку

Агент Геннадий Голубин, представляющий полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку

«Никакой информации про Арсена у меня нет. На данный момент «Краснодар» не связывался ни со мной, ни с клубом», – сказал Голубин.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает Захаряна как потенциальную замену Эдуарду Сперцяну на случай его ухода.