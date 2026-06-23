Представитель Захаряна высказался об интересе «Краснодара» к игроку

Агент Геннадий Голубин, представляющий полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку
«Никакой информации про Арсена у меня нет. На данный момент «Краснодар» не связывался ни со мной, ни с клубом», – сказал Голубин.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает Захаряна как потенциальную замену Эдуарду Сперцяну на случай его ухода.
- В сезоне-2025/26 23-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 21 матч, забил 1 гол.
- Сроки контрактов обоих игроков с клубами рассчитаны до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 9 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»