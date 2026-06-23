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  • Представитель Захаряна высказался об интересе «Краснодара» к игроку

Представитель Захаряна высказался об интересе «Краснодара» к игроку

23 июня, 12:32
1

Агент Геннадий Голубин, представляющий полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку

«Никакой информации про Арсена у меня нет. На данный момент «Краснодар» не связывался ни со мной, ни с клубом», – сказал Голубин.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» рассматривает Захаряна как потенциальную замену Эдуарду Сперцяну на случай его ухода.

  • В сезоне-2025/26 23-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 21 матч, забил 1 гол.
  • Сроки контрактов обоих игроков с клубами рассчитаны до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Захаряна в 9 миллионов евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Сосьедад Краснодар Захарян Арсен
Комментарии (1)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1782218343
По-моему между ними пропасть в уровне
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