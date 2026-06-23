Быстров прокомментировал новое опоздание Вендела

Бывший зенитовец Владимир Быстров высказался о новом опоздании на сбор игрока команды Вендела.

«Может быть, на удачу решил опоздать на сбор. В принципе ничего нового. Да, он платит огромные деньги в виде штрафа, которые ему могут вернуть после чемпионства. Но это внутренние дела клуба.

Когда я играл в «Зените», то у нас таких ситуаций не было, 12-го числа надо было приехать – приезжали. Или в порядке исключения можно было отпроситься на несколько дней», – сказал Быстров.