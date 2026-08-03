Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин оценил хет-трик нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в гостевом матче 2-го тура РПЛ с «Оренбургом»

«Хет-трик – это всегда впечатляющее событие. И голы Глушенкова были прекрасные, можно сказать, в мастерском стиле. Пожелаем ему удачи. Что касается лидера «Зенита» на поле, лидер – это человек, который играет не одну игру лучше всех, а постоянно показывает высочайший уровень.

Если Глушенков обретeт стабильность, вполне возможно, что будет лидером. Хотя для этого нужны и лидерские качества, чтобы он был примером, а игроки могли бы называть его лидером. Мне кажется, лидер «Зенита» – Вендел», – сказал Сeмин.