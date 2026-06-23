Реакция агента Захаряна на интерес «Краснодара»

Агент Геннадий Голубин, представляющий полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию об интересе «Краснодара» к игроку.
«Никто из «Краснодара» с нами не связывался. Не знаю, откуда эта информация взялась. Возможно, у «Краснодара» есть такие мысли, но я не могу их комментировать.
Арсен – футболист «Реал Сосьедада». Пока никаких переговоров на эту тему не было», – сказал Голубин.
- В сезоне-2025/26 23-летний Захарян провел за «Реал Сосьедад» 21 матч, забил 1 гол.
- Сроки контрактов обоих игроков с клубами рассчитаны до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»