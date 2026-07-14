Президент «Барселоны» рассказал о ситуации с трансфером нападающего сборной Аргентины

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что срок действия предложения по переходу нападающго Хулиана Альвареса из «Атлетико» ограничен.

«Мы не собираемся плясать ни под чью дудку. Здесь мы сами задаем ритм. Мы сделали предложение, но оно не бессрочное. Посмотрим, как долго оно будет в силе. Мы изъявили желание подписать футболиста, которого просили тренер и спортивный блок. Он нам очень нравится, и я думаю, что он отличный игрок.

Думаю, у нас прекрасные отношения [с «Атлетико»]. Из-за нашего предложения возникло недоразумение, и я все им объяснил. Мы не оказывали давления. Я лишь сказал, что после того, как у них появится альтернатива, предложение будет в силе. На данный момент дальше это не зашло», – сказал Лапорта.

Ранее Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико». Позже мадридский клуб подал жалобу на «Барселону» в ФИФА и Королевскую федерацию испанского футбола за переговоры с Альваресом.